日本近期接连发生黑客入侵和数据泄露事件，政府计划成立由公共和私人领域专家组成的“网络救援队”，协助受攻击企业应对网络安全威胁。

法新社引述日本媒体报道，日本政府预计星期五（11月6日）将宣布一系列紧急网络安全措施，包括成立“网络救援队”，以提升日本应对日益频繁的网络攻击的能力。

过去数周，日本数十家企业通报系统遭入侵，客户资料可能外泄。日本首相高市早苗此前承诺制定紧急应对方案。

日本首相办公室证实，内阁星期五（11月6日）将召开网络安全部长级会议。

日本媒体报道，政府将在本财政年度内设立秘书处，负责协调网络救援队的部署，在企业迫切需要援助时提供支援。

时事通信社也报道，政府本月将部署一支由网络安全专家组成的“顶尖人才团队”，模拟网络攻击，以提升防御能力。

日本内阁秘书长木原稔星期四（5日）告诉记者，新措施将是日本迈向打造具备世界顶尖网络韧性的社会的第一步。

他说，新措施旨在尽可能防止网络攻击造成损害，并确保一旦发生事故，能够立即采取应对行动。

随着人工智能（AI）技术发展，黑客利用人工智能寻找计算机系统未知漏洞的风险日益受到关注。

日本信息科技企业GMO互联网集团旗下的信息安全部门上个月指出，中国人工智能网络安全工具Artex被用于近期针对日本企业的数起黑客攻击。

GMO本身也是遭受网络攻击的企业之一。