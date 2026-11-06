（华盛顿/旧金山综合电）美国民主党在中期选举大获全胜，过去两年受益于特朗普政府支持的人工智能（AI）产业，恐将面临更严格的监管。其中，数据中心扩建计划首当其冲，全美约一半的拟议扩建规模可能受到更严厉的审查。

据彭博社报道，原本被科技企业视为投资理想地点的得克萨斯州和俄亥俄州，在这次中期选举后均将由民主党州长主政。随着民众日益担忧数据中心大量耗水耗电、推高电费，新任州长可能收紧审批，甚至暂停新项目建设。

得州候任州长拟立法 限制数据中心扩建

在得州州长选举中击败共和党现任州长阿博特的民主党人希诺霍萨，星期四（11月5日）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时表明，新政府将立法保护居民免受数据中心开发带来的冲击。

事实上，阿博特此前已暂停部分数据中心项目的审批和电网接入，等待完成相关审查。希诺霍萨在竞选期间则主张实施更严格的暂停开发措施，并确保当地居民有权参与相关决策。

亿万富豪马斯克旗下的太空探索技术公司SpaceX和电动车制造商特斯拉，均把总部设在得州，他也计划在当地发展晶片制造业务。他曾支持阿博特连任，并透露自己斥资1亿5800万美元（约2亿新元），支持共和党籍得州联邦参议员候选人帕克斯顿，但帕克斯顿最终败选。

选举结果出炉后，马斯克在旗下社交媒体平台X贴文说：“现在看来，到太空建造数据中心的想法相当吸引人。”

希诺霍萨对此回应说，得州仍可与马斯克及旗下企业维持良好的合作关系，但必须遵守新政府制定的规则，不能以牺牲得州居民的利益为代价。

美国全国广播公司（NBC）的出口民调显示，56%的选民在投选国会议员时，将人工智能和数据中心课题列为“关键或主要因素”。

OpenAI星期四公布一系列承诺，试图安抚美国民众对数据中心日益不满的情绪，包括确保不将这些项目的电力及相关基础设施成本转嫁给当地居民。

民主党掌控国会 黄仁勋等科技领袖或面对传召

民主党明年1月3日掌控国会参众两院后，将有更大权力传召AI企业高管、索取内部文件，并推动AI安全监管立法。

民主党参议员沃伦今年6月曾发函邀请英伟达首席执行长黄仁勋出席听证会，就对华晶片销售及美国出口管制政策作证，但遭拒绝。

料将在新一届国会中出任参议院银行委员会主席的沃伦，届时或可动用委员会的传召权，要求黄仁勋作证。