比利时国会星期五（11月6日）通过一项具争议的移民法案，允许警方进入部分非法居留者的住所展开搜查。

路透社报道，这项法案是比利时首相德韦弗领导的联合政府收紧移民政策的一部分，旨在限制移民人数，并加快遣返被拒绝居留的人士。

根据新法，警方仅可搜查已遭拒绝庇护申请、无视离境令，而且被视为威胁公共安全者的住所。

入屋搜查须事先获得调查法官批准，并只能在上午5时至9时之间进行，现场也必须有移民事务官员在场。

国会议员经过彻夜辩论后，于当地时间星期五凌晨约5时（新加坡时间中午12时），以多数票通过法案。

新法引起人权组织及法律界强烈反对。他们认为，允许警方以移民执法为由进入私人住所，可能削弱宪法权利及隐私保障。

约3000名示威者星期三（4日）晚间在布鲁塞尔司法宫周围组成“人链”，抗议这项法案。据比利时媒体报道，全国多个城镇也举行超过50场示威及集会。

国际特赦组织在表决前呼吁议员否决法案，警告新法也可能影响向无证移民提供援助的人士。

比利时政府则为新法辩护，强调有关措施旨在确保当局能够执行针对危害公共秩序或国家安全人士的遣返令。