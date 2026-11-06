受异常强烈的厄尔尼诺现象加剧人为全球暖化影响，2026年预计将成为有记录以来第二热的年份，全球气温今年几乎肯定比工业化前水平高出1.5摄氏度。

法新社报道，欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务中心星期五（11月6日）发布月度报告指出，今年仍有20％的概率追平或超越2024年，成为有记录以来最热的年份。

报告说，2026年全球平均气温几乎肯定比工业化前水平高出1.5摄氏度，2023年至2026年的四年平均升温幅度预计也将突破1.5摄氏度。

《巴黎协定》将全球长期升温控制在工业化前水平以上1.5摄氏度以内列为努力目标，以避免气候变化带来最严重的影响。

哥白尼指出，今年10月是有记录以来最热的10月，全球平均地表气温比工业化前的1850年至1900年高出1.75摄氏度。

欧洲中期天气预报中心气候战略主管伯吉斯（Samantha Burgess）说：“10月延续了全球异常高温的趋势，全球气温和海洋表面温度双双创下纪录。”

她指出，异常强烈的厄尔尼诺现象，正为已受到人类活动影响而升温的地球进一步增添热量。

这份报告发布之际，各国正准备于星期一（9日）在土耳其召开为期两周的第31届联合国气候变化大会（COP31）。