（纽约综合电）科技巨头谷歌、Meta和TikTok向加利福尼亚州提起诉讼，指责当局计划推行的未成年人社媒限制法案，侵犯社媒平台根据美国宪法第一修正案所享有的权利。

加州的“第1709号州众议院法案”，禁止社媒平台向未成年人提供可能导致强迫使用的“心理剥削型功能”，例如个性化推荐和视频自动播放功能。

此举旨在降低16岁以下儿童对社媒平台产生依赖的风险。但这几家主要社媒平台认为，这项法律强制要求它们按加州偏好的方式向儿童呈现内容。

它们也主张，应由家长对儿童接触的社媒内容做出正确决定，而不是州政府。

这些公司在星期三（11月4日）提起的诉讼中指出，加州的法案违反美国宪法第一修正案中关于言论自由的保护条款，同时与联邦《通信规范法》中在线平台的相关免责条款相抵触。

加州总检察长邦塔的办公室星期四（5日）称正在审阅这些诉讼，并强调州致力于捍卫加州旨在保护儿童网络安全的合理法律。

这项法案已由州长纽森签署成为法律，定于2027年1月1日生效，除非法官将它废除或暂缓执行。