（华盛顿综合电）美国民主党正筹划在明年掌控国会后，推动撤销特朗普政府的部分关税措施，首个目标是取消对加拿大商品加征的关税。

据《华尔街日报》星期四（11月5日）报道，参议院财政委员会首席民主党议员怀登透露，他已开始与其他议员商讨立法方案，准备在民主党明年1月接掌委员会后，推动撤销特朗普总统第二任期内实施的部分关税措施，而撤销加拿大关税最有可能争取共和党议员倒戈支持。

他说：“废除对加拿大商品征收关税的呼声获得了压倒性支持。”

国会消息人士透露，民主党接下来还可能推动立法，限制特朗普援引部分法律条款加征关税的权力。

其中包括《1930年关税法》第338条。特朗普今年首次援引这一此前从未用于征税的条款，对部分加拿大商品加征50％关税。另一个可能受到限制的是《1974年贸易法》第122条，特朗普今年2月首次援引这项条款，对进口商品征收临时关税。

特朗普早前已扬言动用总统否决权，阻止民主党推动相关法案。根据美国国会的立法程序，即使法案获得参众两院通过，若遭总统否决，仍须两院各有三分之二议员支持，才能推翻否决。

民主党希望通过促使国会议员就不受欢迎的关税措施表态，争取部分共和党人倒戈，并为2028年选举前推动更广泛的贸易政策改革积累支持。

然而，民主党能否迫使特朗普调整贸易政策，仍存在很大变数。美国总统仍掌握广泛的关税权力，而接近特朗普的人士透露，目前几乎没有迹象显示，中期选举失利会促使他放缓贸易议程。

加拿大推出“经济独立”预算案

尽管美国民主党有意缓和对加拿大的贸易战，加拿大政府星期四公布的预算案仍表明，两国“不会回到过去的关系”，渥太华将继续推动经济自主，减少对美国市场的依赖。

这份题为“掌握自身命运”的预算案指出，虽然推动贸易多元化需要时间，但“转型已经启动”。

加拿大总理卡尼当天告诉记者，美国政局的发展固然重要，两国关系也会继续演变，但加拿大政府的优先目标仍是加强经济独立自主。

过去近20个月，美国对部分加拿大商品加征关税，打乱供应链，冲击加拿大对美出口及经济增长。不过，美伊战争推高国际油价，也增加了加拿大的石油收入，为政府投资基础设施及刺激经济提供更多财政空间。