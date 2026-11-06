欧洲多国航班接连遭遇炸弹威胁，法国星期五证实，当天又有四架飞越法国领空的飞机接获炸弹威胁，所幸全部安全降落。

综合路透社和法新社报道，法国总理办公室星期五（11月6日）证实，当天又有四起针对飞越法国领空的飞机的炸弹威胁。

拆弹小组正检查这四架飞机，当局也已启动调查，以查明这波波及欧洲多国的炸弹威胁来源。

丹麦、捷克和葡萄牙星期五也传出炸弹警报，所幸目前未发现爆炸装置。

丹麦警方星期五发表声明说，哥本哈根机场再次接获针对航空交通的威胁，警方已派员到场调查，并加强机场戒备。

警方初步评估认为，事件并未对乘客构成危险，但拒绝透露进一步详情。哥本哈根机场证实警方到场，但强调机场运作正常。

星期四（5日），丹麦军方拆弹小组曾因炸弹威胁，在哥本哈根机场搜查两架飞机，但没有发现爆炸装置。

葡萄牙警方说，星期五一架从里斯本飞往罗马的瑞安航空航班接到炸弹威胁，但经查证系虚假警报。

捷克警方星期五也说，已接获针对布拉格机场起降航班的炸弹威胁，并采取安全措施，尽量减少对机场运作的影响。

布拉格机场发言人说，迄今接受检查的航班均未发现爆炸装置，也没有航班因此取消或改道。

不过，意大利安莎通讯社报道，一架从布拉格飞往罗马的匈牙利廉价航空公司维兹航空（Wizz Air）客机，因意大利空中交通管制部门接获电话炸弹警报，改道飞往威尼斯，并安全降落。

欧洲本周初已出现一波针对航班的炸弹威胁，星期四更有数十趟客运航班受到虚假警报干扰，部分飞机被迫临时降落，另有航班须由战斗机护航或拦截。