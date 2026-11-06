欧洲机场再传炸弹威胁 丹麦警方展开调查
欧洲本周初已出现一波针对航班的炸弹威胁，星期四更有数十趟客运航班受到虚假警报干扰。11月5日，一名旅客站在意大利罗马菲乌米奇诺机场第一航站楼的航班起飞信息显示屏前。 （法新社）
欧洲多国航班接连遭遇炸弹威胁，法国星期五证实，当天又有四架飞越法国领空的飞机接获炸弹威胁，所幸全部安全降落。
综合路透社和法新社报道，法国总理办公室星期五（11月6日）证实，当天又有四起针对飞越法国领空的飞机的炸弹威胁。
拆弹小组正检查这四架飞机，当局也已启动调查，以查明这波波及欧洲多国的炸弹威胁来源。
丹麦、捷克和葡萄牙星期五也传出炸弹警报，所幸目前未发现爆炸装置。
丹麦警方星期五发表声明说，哥本哈根机场再次接获针对航空交通的威胁，警方已派员到场调查，并加强机场戒备。
警方初步评估认为，事件并未对乘客构成危险，但拒绝透露进一步详情。哥本哈根机场证实警方到场，但强调机场运作正常。
星期四（5日），丹麦军方拆弹小组曾因炸弹威胁，在哥本哈根机场搜查两架飞机，但没有发现爆炸装置。
葡萄牙警方说，星期五一架从里斯本飞往罗马的瑞安航空航班接到炸弹威胁，但经查证系虚假警报。
捷克警方星期五也说，已接获针对布拉格机场起降航班的炸弹威胁，并采取安全措施，尽量减少对机场运作的影响。
布拉格机场发言人说，迄今接受检查的航班均未发现爆炸装置，也没有航班因此取消或改道。
不过，意大利安莎通讯社报道，一架从布拉格飞往罗马的匈牙利廉价航空公司维兹航空（Wizz Air）客机，因意大利空中交通管制部门接获电话炸弹警报，改道飞往威尼斯，并安全降落。
欧洲本周初已出现一波针对航班的炸弹威胁，星期四更有数十趟客运航班受到虚假警报干扰，部分飞机被迫临时降落，另有航班须由战斗机护航或拦截。