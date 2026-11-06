（华盛顿综合电）原先表明会接受中期选举结果的美国总统特朗普改口，转而抨击选举舞弊。但随着民主党的胜利势头持续扩大，多数评论认为特朗普即使不接受选举结果，也无法掀起波澜或逆转局面。目前，连密西西比州都出现民主党可能赢得参议院席位的爆冷情况。

特朗普星期四（11月5日）在白宫椭圆形办公室对记者称，美国选举舞弊之严重是人们根本无法想象的。

他也在自家社交媒体平台Truth Social发文，将当天股市大跌归咎于民主党，指这是民主党在星期二选举中大获全胜的结果。“真的让人难受，你们（选民）只能怪自己！”

特朗普公然对选举表示不满，一改最初表明会接受中期选举结果的态度。不仅如此，他还要求把阿拉斯加州参议员选举中，另两名候选人所得的选票归给落后的共和党现任参议员沙利文。

由于其中一名候选人与沙利文重名，特朗普指民主党竞选团队刻意招募与沙利文同名的候选人以分散选票，所以将他的得票转给沙利文才公平。

民主党已确定取得参众两院多数席位。截至星期四，在参议院100个议席中，民主党稳占至少54席；在众议院435席中，民主党则占超过250席，是它近20年来的最大领先优势。

特朗普扬言，将动用总统否决权阻挠民主党提出的法案。不过，参议院民主党领袖舒默也警告，如果特朗普今后不断否决那些旨在降低生活费和终结腐败的法案，共和党人在2028年总统选举中将面临比这次中期选举更糟糕的局面。

特朗普支持者过去几个月不断散播的舞弊指控在民主党胜选后，却几乎销声匿迹，预期中的大规模法律挑战也没有出现。分析指出，原因之一是特朗普此前已表明会接受选举结果，已给追随者定下基调。此外，民主党取得的压倒性胜利，也让这样的指责显得无力。

非党派机构选举创新与研究中心的执行主任贝克尔认为，美国选民已经厌倦了毫无根据、否定选举结果的言论。

另一非党派机构核实投票的主席史密斯说：“与过往选举周期相比，这次对选举持怀疑态度的人数有所减少。而且，选民对这类论调的接受度似乎也大大降低”。

《纽约时报》也引述美国现任和前任官员报道，在这次选举中，少有外国干预活动。选举日虽然出现一些常见的技术故障和其他干扰，但没有发现海外黑客干扰投票或计票的迹象。

报道指出，外国势力更关心的是谁会入主白宫，美国中期选举对外国的吸引力较小，干预的难度也较大。