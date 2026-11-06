日本首相高市早苗在年初众议院选战中承诺的食品消费税减税方案，星期五（11月6日）终于在众院获得通过。

法案的核心内容是，从2027年4月起，两年内将食品消费税率从目前的8%降至1%。政府也计划为中低收入受雇者提供补助金配套，以缓解通胀带来的生活压力。

这是日本自1989年开征消费税、最初税率定为3%以来，首次出台降消费税政策。执政党自民党和日本维新会在众院占多数席位，法案以绝大多数通过。

执政党计划11日在参议院启动审议，力争在本届国会于12月12日闭会以前完成立法，并希望争取部分在野党的支持。

然而，尽管执政党在众议院拥有约四分之三的席位，但在参议院却未占过半席位；若无法获得部分在野党议员支持，法案在参议院的审议仍可能受阻。

除了降低消费税，日本政府还计划向年收入低于350万日元的在职者发放支援金。然而，这项措施也意味着额外的财政负担，预计每年耗资约6000亿日元，相当于食品消费税一个百分点的税收。

令外界关注的是，反对声音不仅来自在野党。前首相石破茂、前经济产业大臣小渊优子，以及前经济企划厅长官船田元等在表决中途退席，表达反对立场。

分析指出，高市虽将调降消费税列为竞选承诺，却始终未能提出具说服力且稳定的财源方案，因此在朝野引发巨大争议。

金融市场担忧，减税恐迫使政府增发国债，进一步加重本已沉重的财政负担。此外，消费税向来是日本社保的关键财源，财政捉襟见肘或将迫使当局削减社会福利开支。

据日本劳动福祉调查，日本目前约有197万人领取生活保障金。

一名80岁老妇告诉《联合早报》，她每个月领取6万5000日元（约526新元）养老金。扣除每月必须缴付的护理保险费、医疗费和水电费后，伙食费不到4万日元。

对于降低消费税，这名老妇不见得开心，“我更希望的是，当局能为像我这样生活贫困的老人提供更切实的帮助”。