欧洲多国航班本周接连遭遇炸弹威胁之际，英国和爱尔兰多家媒体机构星期五也接获安全威胁，其中爱尔兰多家新闻机构紧急疏散员工。爱尔兰政府认为，这些事件很可能是一场有组织的行动。

综合路透社和法新社报道，英国天空广播公司星期五（11月6日）证实，公司是多家接获安全威胁的媒体机构之一。

康卡斯特旗下的天空广播公司通过天空新闻台（Sky News）发表声明说，已完成安全风险评估，并向有关当局通报事件。

声明说：“同事的安全是我们的首要考量，我们正与当局密切合作，确保员工和业务运作安全。”公司透露，现阶段不宜进一步置评。

与此同时，爱尔兰多家媒体机构星期五接获通过电邮发出的炸弹威胁，员工被迫紧急疏散。

据报道，警方接报后赶往位于都柏林的爱尔兰国家广播公司（RTE）总部，现场也出现武装警员。

当地媒体报道称，爱尔兰国家广播电视公司、鲍尔媒体集团、维珍媒体集团均收到炸弹威胁并疏散办公场所人员。受事件影响，部分广播节目一度中断。

爱尔兰政府星期五在一份声明中说：“这些威胁发生在类似事件持续干扰欧洲航空交通之后，看来很可能是一场协调式干扰行动。”

爱尔兰副总理哈里斯（Simon Harris）形容这是“严重且仍在发展中的局势”，但强调警方、安全部门及网络安全专家都高度重视事件，正积极应对。

欧洲本周已有数十趟客运航班接获炸弹威胁，部分飞机被迫改道降落，甚至须由战斗机护航。

另据路透社报道，在爱尔兰国家广播电视公司收到的炸弹威胁电子邮件中，声称该威胁与本周针对欧洲多地航班的一系列炸弹威胁来自同一组织。