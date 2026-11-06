比利时国王菲利普星期五决定拒绝接受首相德韦弗的辞呈，并要求他立即恢复预算谈判。

新华社报道，比利时王宫星期五（11月6日）发布公报称，国王当天在王宫接见了德韦弗。

国王确认，在与执政联盟五个政党的主席分别举行会谈后，各方均希望尽快恢复预算谈判，并表示愿尽最大努力，就未来三年稳健的预算规划达成协议。

国王还获得了五个政党主席的正式承诺，即各自政党愿意作出让步，以促成执政联盟内部达成协议。

国王强调，必须在维护社会凝聚力与促进经济增长之间保持良好平衡。各党主席均明确承诺，将本着妥协精神和负责任的态度，努力实现这一目标。

德韦弗星期一（2日）因联邦政府预算谈判失败向国王递交辞呈。国王当时暂缓决定是否接受辞呈，并于本周与执政联盟各政党领导人举行磋商，寻求打破预算僵局的办法。

德韦弗领导的联合政府由五个政党组成。执政联盟数月来一直就2027年联邦预算及到2029年实现约100亿欧元（约143亿新元）的财政调整目标进行谈判，但各党在削减公共支出和增加税收等问题上分歧明显，始终未能达成协议。

德韦弗将于11月16日再次向国王汇报有关进展。德韦弗星期四（5日）在议会说，希望达成一项能够确保未来几年财政稳定的预算协议。