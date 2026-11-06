法国近期爆发大规模示威，警方被指过度使用武力，造成多名示威者受伤。代表至少18名伤者的律师星期五称，计划起诉内政部长努涅斯，追究他在涉嫌警察暴力事件中的责任。

法新社报道，距离法国举行总统选举不到半年之际，全国各地接连爆发高中生封锁学校及大规模示威活动，极右翼势力目前在民调中领先。

这波学生运动最初由高中生发起，要求改善学习条件，随后因警方被指暴力对待学生，加上生活费持续上涨，引发社会其他群体加入抗议。人权活动人士也指责警方在更大规模的示威中使用过度武力。

代表伤者的律师阿利米（Arie Alimi）在记者会上说：“我们现在认为，必须追究造成这些严重伤害和大规模损害的责任人，也就是内政部长努涅斯。”

阿利米指出，律师团将向共和国司法法院（CJR）提出申诉。这是法国唯一有权审理现任政府成员涉嫌职务犯罪案件的法院。

阿利米指控努涅斯下令警方使用可能造成永久伤残的武器，包括他明知不应在群众管制行动中使用的武器。

律师团说，目前约有10名当事人同意联署提出集体申诉。

根据法新社统计，自9月中旬以来，警方使用的防暴弹发射器或手榴弹已造成至少20人重伤，其中不少是青少年。

知情人士透露，截至10月30日，法国警方已针对涉嫌警察暴力事件展开105项内部调查，其中52项涉及高中生运动，48项涉及10月17日和18日的大规模示威，另有五项涉及10月24日的事件。