英国知名喜剧演员布兰德因强奸及性侵四名女性罪名成立，目前被还押候判。伦敦警方认为，可能有更多女性出面指控布兰德，并正调查另外两起涉嫌强奸案件。

法新社报道，现年51岁的布兰德（Russell Brand）星期四（11月5日）在备受关注的审讯中，被裁定强奸一名女性及性侵另外三名女性罪名成立，但涉及另外两名女性的两项强奸罪和一项企图猥亵罪则不成立。

法官下令将布兰德还押候判，并警告他可能面临相当长的刑期。法院定于星期一（9日）宣判刑期。

伦敦警察总监罗利（Mark Rowley）接受英国广播公司（BBC）访问时说，警方目前正调查另外两起涉及布兰德的强奸指控，其中一名报案者据称是案发时年仅16岁的女学生。

罗利说：“我们目前正在调查另外两起案件。如果有更多人站出来，我一点也不会感到意外。”

伦敦警方赞扬挺身举报的女性展现非凡勇气，并指出布兰德利用自身影响力、地位和名气，对女性实施性侵。

布兰德曾是英国最知名的娱乐人物之一，先后在BBC、第四频道（Channel 4）和MTV工作，并于2010年与美国流行歌手凯蒂·佩里（Katy Perry）结婚，国际知名度一度飙升。

这次审讯中，布兰德被裁定性侵三名分别在MTV、第四频道和Capital Radio工作的女性，以及强奸一名21岁女粉丝。

BBC在裁决公布后再次就布兰德于2006年至2008年任职期间的机构文化和管理失误道歉。近年来，英国多家媒体机构因涉嫌纵容布兰德的不当行为而受到批评。

布兰德近年转型为基督教网络评论员，在社交媒体拥有数百万追随者。