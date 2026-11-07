印度首都辖区德里在排灯节前夕成为全球空气污染最严重的主要城市，节日期间大量燃放鞭炮可能进一步恶化空气质量。

路透社报道，瑞士空气质量监测机构IQAir的实时排名显示，当地时间星期六（11月7日）上午10时35分（新加坡时间下午1时05分），德里的美国空气质量指数高达581，是邻国巴基斯坦主要城市拉合尔的两倍多。

印度当局已下令德里及周边地区学校改为线上授课，并鼓励民众在星期天（8日）排灯节（也称屠妖节）到来前居家办公。

印度官方采用的空气质量指数使用不同的衡量标准和计算方法，不能与IQAir的美国空气质量指数直接对比。

不过，印度中央污染控制委员会的数据显示，上午10时德里的空气质量指数为363，同样处于“非常差”水平。

当地媒体引述官方数据报道，德里星期五的空气质量是过去八年来排灯节前夕最糟糕的一次。

印度北部许多地区每年冬季都会出现空气污染，随着冬季到来，寒冷而沉重的空气将车辆尾气、建筑扬尘以及焚烧农作物废弃物产生的烟雾滞留在地表附近，导致空气质量恶化。