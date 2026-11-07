（华盛顿综合电）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃说，世界各地的中央银行行长在评估抗击通货膨胀的措施时，须考虑人工智能（AI）驱动的经济增长动力一旦放缓所带来的下行冲击。

格奥尔基耶娃星期五（11月6日）在华盛顿的IMF总部发表讲话时说，对AI投资热潮及资产估值过高的担忧正影响全球各地的市场。“市场起伏不定，这种情况很可能会持续下去。”

她指出，通胀持续攀升的风险仍然存在，市场波动将使央行的决策变得更加复杂。尽管AI投资热潮提振一些国家的经济增长，帮助抵消中东战争对国际石油供应造成的负面冲击，但热钱涌入也加剧通胀压力和对金融稳定的担忧。

她说：“如果AI驱动的增长动力放缓，央行在评估应对顽固通胀所须采取的措施时，就须把这点纳入考量。”

旧金山联储行长：可能须进一步加息以遏制通胀

美国旧金山联邦储备银行行长戴利同日接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时说，可能须进一步加息来遏制通胀，但现在判断利率须要上调多少还言之过早。

“我的预期是我们将不得不进一步收紧政策……具体何时以及收紧多少仍有待决定，因为我们必须考虑未来出现的所有变数。”

戴利进一步解释，美国的通货膨胀率已连续逾五年高于美联储设定的2%长期目标，近期又受到中东冲突推高能源价格，以及AI技术强劲需求的双重推动，使通胀再度升温。在经济前景存在不确定性的情况下，她支持美联储上周维持基准利率不变的决定，也支持此前9月份加息的决定，但认为接下来应采取更审慎的加息步伐。