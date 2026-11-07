尽管民主党已在中期选举中重夺参众两院控制权，但部分计票工作仍未完成，其中包括选情胶着的阿拉斯加州参议员选举。目前以约600票微弱优势领先的民主党候选人佩尔托拉的团队，宣布起诉州选举官员，要求当局公开被作废的缺席选票记录。

路透社报道，佩尔托拉团队星期五（11月6日）起诉阿拉斯加州选举处、副州长达尔斯特伦（Nancy Dahlstrom）及选举处主任比彻（Carol Beecher），要求他们立即公开在星期二（3日）投票中，被作废的缺席选票名单以及废票原因。

竞选团队称，他们曾于10月27日及星期三（4日）两度援引《阿拉斯加州公共记录法》要求索取上述记录，但未获回应，随后提出的立即调阅记录的申请也遭到拒绝。

原告团队还向法庭申请临时限制令和初步禁令，以强制当局立即公开记录。原告指出，由于目前计票和结果认证工作正在进行，时间至关重要，若无法及时查阅这些记录，团队将无法监督选票是否得到妥善统计，也无法核实佩尔托拉支持者的选票是否遭到不当作废。

由于阿拉斯加幅员辽阔，部分偏远地区的计票工作仍在进行中，目前佩尔托拉与寻求连任的共和党联邦参议员沙利文之间，得票差距仅约600票。

这意味着，胜负可能取决于邮寄选票，或是从偏远社区空运送来的选票。阿拉斯加州接收选票的截止日期为11月18日。

代表副州长和州选举处的阿拉斯加州法律部发表声明回应说，州选举处长期以来一直将这些记录视为机密，且阿拉斯加州法律并未强制要求公开此类信息。

声明指出，由于这些信息尚属初步阶段、可能还会变动，且受影响的选民本人尚未能查阅，因此选举处不会单独分发这些记录，也不允许观察员保留记录。

声明还说：“若按照原告要求的方式公开初步信息，将在选票处理过程中造成额外负担，并可能延误及时的计票工作。选举处多年来一直保护这些信息，接下来也会请求法院予以保护。”

民主党在中期选举中横扫全国，已翻转七席夺回参议院控制权。但目前阿拉斯加州和密西西比州参议院选战尚未决出胜负，民主党的优势还可能进一步扩大。