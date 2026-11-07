（华盛顿综合电）美军周五（11月6日）宣布悬赏2000万美元（约2565万新元），征集有关伊朗核计划的情报。与此同时，美军对伊朗发动新一轮军事打击。

美军中央司令部在社交媒体平台X发文说，任何人若提供有关伊朗核设施、设备和科研人员等的情报，除了可获得高额奖金，也可获得重新安置，以确保人身安全。

这项悬赏通过美国国务院的“为正义悬赏”（Reward for Justice）计划发布。

国务院周五发声明说，伊朗未遵守对国际原子能机构作出的安全承诺，导致它无法掌握伊朗的核生产活动及库存情况，包括离心机等关键部件的状况。

美国总统特朗普周五傍晚说，美军对伊朗实施了新的有限打击，攻击一套防空系统。他向记者强调，这是小规模的打击。这是共和党在中期选举遭重挫后，美军首次对伊朗发动攻击。

伊朗南部格什姆岛周六凌晨遭两枚导弹击中。伊朗军方过后向媒体证实，一架美军MQ-9无人机在格什姆岛上空被伊朗防空系统击落。

尽管军事冲突持续，美伊外交努力仍在推进。美国媒体周五报道，副总统万斯过去两周直接参与了与伊朗的间接会谈，寻求达成新的停火协议，并重启核谈判。

了解谈判情况的外交官透露，美伊谈判可能接近取得突破，伊朗已表示愿意讨论此前不在谈判范围内的核计划相关问题。

此外，两名中东政府官员周五透露，伊朗正在研究主要调解方卡塔尔提出的、涉及伊朗核活动的方案。伊朗若在这一问题上作出任何让步，都可能推动谈判取得重大进展。

卡塔尔首相穆罕默德周五在牛津大学举行的座谈会上强调，不可能达成完美的和平协议，也不能为了等待完美时机，错失达成良好协议的机会。