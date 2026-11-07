法国延续数周的抗议浪潮还在继续，工会和学生团体在政府批准下再次走上街头抗议之际，“黄背心”运动则呼吁支持者无视当局禁令，在巴黎市中心另行集会，法国当局对此严阵以待。

法新社报道，学生团体和工会星期六（11月7日）将在巴黎市中心举行一场获批准的游行，以抗议高昂的生活成本，并声援年轻人。

八年前曾因马克龙政府计划上调燃油税而发起街头抗议的“黄背心”运动，则呼吁支持者拒绝加入联合游行、反抗当局禁令，在靠近国民议会和总统府的协和广场（Place de la Concorde）单独举行集会。

黄背心运动协调委员会成员巴尔（Benjamin Ball）说：“我们号召大家集体抗命。”

法国内政部长努涅斯说，星期六将在全国各地部署7万名警察和安全部队人员，决心防止10月17日示威期间的骚乱和抢掠事件重演。“如果有任何暴徒或抢掠者……我们将严阵以待，随时应对”。

在警方升级安保工作的情况下，近期的示威活动大体上保持和平，但现场仍不时发生警民冲突和蓄意破坏行为。

例如，在刚过去的星期四（5日），全法各地有数十万名罢工工人走上街头。抗议活动大体井然有序，但在几个城市仍爆发了示威者与警方的冲突，全国范围内有642人被捕。

不过，警方的应对方式也因手段强硬而面临批评。当局已展开数十项针对指控警员涉嫌对示威者使用暴力的内部调查。

组织星期四罢工抗议的跨工会联盟要求，提高自2012年以来就未曾获得政府额外调涨的最低工资、全面加薪、进行税制改革，以及改善年轻人的学习条件。

法国总理勒科尔尼说，他将于下星期一（9日）与工会及雇主组织代表讨论薪资和购买力问题。然而，目前正面临控制债务压力的法国政府，能够用以安抚抗议者的财政空间十分有限。