（纽约综合电）美国情报机构评估，英伟达客户超速国际的前高管黄乐受雇于中国国家安全部，负责收集有关英伟达首席执行官黄仁勋的情报。美国情报官员也相信，两人曾有恋爱关系。

《纽约时报》星期五（11月6日）引述消息人士报道，美国情报官员今年春天向特朗普政府高层决策者提呈一份备忘录，指称黄乐（Alice Huang）参与北京的情报行动，目的是进一步了解美国的人工智能（AI）晶片，并试图影响英伟达，推动它向中国提供最先进的晶片。

《金融时报》同日引述消息人士报道，美国情报官员相信两人曾是情侣，并在特朗普今年5月访问北京前，向少数政府高级官员传递了这份备忘录。

超速国际（Megaspeed）在新加坡注册运营，是英伟达云计算合作伙伴。据报道，超速国际购买英伟达AI处理器等设备，在东南亚设立数据中心，再将算力出租给阿里巴巴，相当于为中国AI开发商使用英伟达高端晶片提供后门。

英伟达发表声明说，云计算合作伙伴“并未要求我们寻求修订美国法律，或倡议对华销售”，并强调公司不向客户分享机密信息，任何人试图通过合作伙伴获取机密信息，都会一无所获。

针对《金融时报》的报道，英伟达则引用黄仁勋早前的说法，称他和黄乐之间纯属一般商业关系。

中国驻美国大使馆发言人刘畅说，《纽约时报》的报道“毫无根据”，“纯粹是对中国的抹黑”。

《纽约时报》10月29日首次报道，黄乐向北京传递信息，美国情报机构对她进行至少一年的电子监视，发现她与黄仁勋交往甚密。当局去年已向特朗普汇报，但特朗普选择不动声色。

黄仁勋当时回应，英伟达与超速国际的商业交易“一般且无不寻常”，公司也已调查，确保超速国际未非法将英伟达AI处理器运往中国。

民主党本周在中期选举中夺得国会参众两院控制权后，事件再受关注，共和党人也开始检视两人关系。

众议院外交事务委员会、中国问题特别委员会和情报委员会于星期四（5日）联合致函黄仁勋，指报道引发重大国家安全关切，要求他11月18日出席闭门简报会，向国会说明。

纽时：中国国安部在习近平上任后大力扩张

《纽约时报》最新报道首次指称黄乐受雇于中国国家安全部，并指这个成立于1983年的机构此前并未获得北京领导层重视，直到习近平2012年出任中国最高领导人后，北京才开始投入资源。

如今，其规模已是美国中央情报局的数倍，既收集人力情报、拦截电子通信，也开展反间谍行动。

中情局前反间谍分析师马蒂斯（Peter Mattis）指出，中国情报机构已将科技列为重点，视之为“争夺经济主导权的关键战役”。

他说：“黄仁勋会是你想要施加影响的对象，因为他掌握巨大权力，又处于重塑世界的科技核心。”