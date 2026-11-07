（华盛顿综合电）美国中期选举刚结束，总统特朗普就对核心团队进行重大人事调整，任命亲信米勒（Stephen Miller）接替怀尔斯，出任白宫幕僚长。

特朗普周五（11月6日）在社交媒体发文，形容米勒是“我最信任的顾问之一”，同时赞扬怀尔斯工作表现非常出色。特朗普说，这一人事变动下周一（9日）生效。

米勒（41岁）是特朗普政府强硬移民政策的主要推手，长期主张扩大总统权力。数名白宫官员说，擢升以言辞尖锐、态度强硬著称的米勒，可能预示特朗普政府在失去国会控制权后，将采取更具对抗性的做法，加大力度推动总统的移民和其他政策。

临近中期选举时，特朗普的支持率跌至执政以来的个人低点，并接近历任美国总统的最低水平，这使他对自己的政治与宣传团队感到不满。一名知情人士透露，特朗普已声言，随着民主党重新掌握国会权力，白宫须采取更具进攻性的姿态。

米勒获任命后，在社媒发文表明，他的使命比以往任何时候都更加明确，他和团队将倾尽全力支持总统。

因移民执法人员枪杀抗议者 米勒遭狠批

作为负责政策的副幕僚长兼国土安全顾问，米勒是大规模遣返计划的策划者。今年1月，移民执法人员在明尼阿波利斯枪杀两名抗议者，引发大规模示威活动，米勒也因此遭受各方猛烈抨击。

即将出任新一任众议院议长的民主党议员杰弗里斯周五在社媒发文，形容米勒是“鲁莽的极端主义者”（reckless extremist）和危险的排外主义者。

米勒是特朗普任职时间最长的助手之一，也是极少数在特朗普的两个总统任期内都在职的助手。特朗普在2025年重返白宫后，米勒就担任副幕僚长，对特朗普的各项国内议程有颇大影响力。

白宫官员说，怀尔斯（Susie Wiles，69岁）已在周四（5日）晚提交辞呈，接下来将转到特朗普的政治团队任职。

怀尔斯是首名出任白宫办公厅主任的女性。她在社媒发文说，虽然职责可能有变，但对总统的承诺不变。

怀尔斯很少挑战特朗普的政策。外界普遍认为，相较于特朗普此前的一些高级幕僚，她领导的白宫运作更有纪律。

辞职司法部高层包括索取选民名单不果的助理部长

另一方面，司法部周四和周五两天出现高层离职潮。负责民权事务的助理部长迪隆（Harmeet Dhillon）、负责国家安全事务的助理部长艾森伯格（John Eisenberg），以及佛罗里达州南区联邦检察官基尼奥内斯（Jason Reding Quinones）相继辞职。

中期选举前，迪隆试图向大约30个州索取选民登记名单，但没有成功。美国媒体报道，迪隆在辞职信中说，她已在10月提交辞呈，并同意留任直到中期选举结束。

基尼奥内斯原本负责监督一项针对几名前情报官员的调查。特朗普曾指控这些官员企图将他赶下台。

特朗普执政至今，司法部已针对多名被特朗普视为敌人的人士展开调查，一些检察官因为不愿或无法提出指控而离职。