（亚特兰大/华盛顿综合电）美国总统特朗普的首席经济顾问哈塞特表明，虽然共和党在中期选举中失利，但白宫不会因此重新调整经济政策。

白宫国家经济委员会主任哈塞特星期五（11月6日）接受彭博电视访问时说，特朗普政府的经济政策奏效，无须改变。他认为，民主党在选举中获胜并不表示选民否定特朗普的供给侧政策，这些措施让12万美国民众投入到新厂房的建设。

哈塞特说，特朗普确实担心“他凝聚的正面动力如今可能被取得更大权力的民主党翻转”。但他相信，民主党人“要推翻创造出强劲就业市场的各个伟大政策将困难重重，因为总统将行使否决权”。

他指出，美国通货膨胀居高不下是因为美伊战争对油价造成冲击，而特朗普政府的经济政策实际上对通胀有压抑作用。相比之下，前任拜登政府基本上是“在冠病疫情后用直升机向民众撒钱”，才造成通胀。

民主党众议员表明欲推翻特朗普的“无理关税”

预计明年1月将重任众议院筹款委员会主席的民主党议员尼尔表明，他将全力推翻特朗普“毫无道理”的关税和贸易领域的“幕后交易”。

尼尔星期五在华盛顿出席一场贸易论坛时说，特朗普“刻意搅乱且毫无道理的贸易政策”导致美国人的生活费上涨，并加剧工人和最富群体之间的不平等。他将致力于逆转特朗普的关税政策，推进基于良好治理和透明度的贸易政策。

尼尔未具体说明他会怎么做，但表明优先目标是确保墨西哥和加拿大继续留在美墨加协定。

彭博社：共和党未来两月料加速通过属意法案与人事任命

在共和党明年1月3日把国会两院的立法权交给民主党之前，美国将进入将近两个月的“跛脚鸭国会”过渡期。

据彭博社分析，特朗普和共和党人可能利用这个最后窗口推动他们的议案，或推进司法和行政职位的任命。

其中，预计共和党会优先争取国会通过国会开支授权法案，以及对美伊战争提供更多资金。共和党预计也会专注推动政府拨款法案获得通过，无论是全年或是临时拨款案，以避免在年底佳节期间出现政府停摆。当前的短期拨款措施将在12月11日结束。

在美国，政府任期到了两年中点时，一些内阁部长或其他官员选择离任并非不寻常。据彭博社报道，国务卿鲁比奥正在考虑离职，战争部长赫格塞斯的去留也引发揣测。因此，特朗普或许会趁国会仍由共和党主掌的时候，加速完成这些要职继任者的任命。

在这同时，特朗普也可能加速推进他提名的法官人选获得国会通过。路透社报道，截至本月初，特朗普的九个司法任命还有待参议院司法委员会批准，另13名已获委员会通过的人选则在等待参议院全体表决确定。