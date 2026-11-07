日本政府决定投入100亿日元（约8100万新元），组建中央抗黑客团队，全面应对日益猖獗的网络攻击。

日本政府认为，随着人工智能（AI）技术快速发展，网络攻击的性质也在迅速变化，必须据此加强防范，保护金融机构等关键基础设施，避免社会和经济活动陷入瘫痪。

日本首相高市早苗星期五（11月6日）召开网络安全阁僚会议，指示负责网络安全保障事务的数码部长古川俊治修订《网络应对能力强化法》，加强各项网安措施。

她在会上强调，要汇集政府与民间力量，提升日本整体应对网络威胁的能力。她说：“就在此刻，未经授权的访问和数据泄露事件正在发生，对民众的日常生活和企业活动造成重大影响。让我们调动政府的一切资源，提升全日本的应对能力。”

会议决定，经济产业部本月内召集顶尖网络安全人才，成立官方网络安全团队。与会者以好莱坞电影《捍卫战士》（Top Gun）作比喻，将这支团队定位为守护日本网络安全的精锐部队。

团队将利用AI对抗黑客，并检测网络系统的薄弱环节。他们也将与科技公司以及友好国家的先进AI开发商合作，确保日本的安全专业知识始终处于最新水平。

会议提出的其他措施包括：利用AI建立各项基础对策、加强情报收集与调查体制、有策略地应对攻击，以及加强对受害者的支持，防止损害扩大。

日本多家知名企业10月接连遭黑客入侵。停车场运营商Times集团外泄约660万条个人信息，汉堡王有约1118万条信息泄露。日本互联网集团GMO（GMO Internet Group）10月24日证实，公司遭黑客勒索100万美元（约128万新元），并有客户资料外泄，公司已向日本当局求助。

当局分析这些企业遭攻击的情况后认为，它们委托的网安公司在防护措施上存在漏洞。当局也根据近期一系列攻击手法发布最新安全警示，呼吁处理个人信息的企业采取必要防护措施。

同时，政府希望尽快实施“主动网络防御”相关法律，允许警方和自卫队协助打击黑客，加强网络安全保障。

《朝日新闻》引述日本高官的话报道，全球广泛使用的编程语言PHP于10月21日被发现存在重大漏洞，高市政府由此认定，网络安全已面临重大危机。两天后，自民党提交建议书，将此事形容为“网络危机前夕”。

日本政界也将接连发生的网安事件视为重大国家安全问题。国民民主党党魁玉木雄一郎认为，不能仅将这些事件看作AI技术进步带来的安全漏洞，而应从国家安全角度应对，进入准战争状态。他指出，俄罗斯入侵乌克兰前，也曾发生针对民间机构的网络攻击。