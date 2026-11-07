多名知情人士透露，美国国务卿鲁比奥近期正在加强对国务院的控制，并在会议上告诫高级官员所有人必须各司其职、严守本分，避免任何可能引发利益冲突的行为。分析认为，随着特朗普政府民望日益低迷，这是共和党主要人物正试图与本届政府拉开距离。

路透社星期六（11月7日）引述四名匿名知情人士报道，鲁比奥是在上周、即共和党在星期二（11月3日）中期选举失利之前，向高级官员传达的上述信息。

一名知情人士说，这场20多人的会议有多名助理国务卿出席，鲁比奥在会上警告，任何不道德行为都将导致被解雇，无论涉事官员的背景或人脉有多深厚。

知情人士还透露，鲁比奥指责有太多官员在缺乏协调的情况下擅自做决定或强推政策议程，并规定今后的重大决策必须经由他本人或副国务卿兰道（Christopher Landau）签字批准。

这次会议召开不久前，美国驻希腊大使吉尔福伊尔（Kimberly Guilfoyle）被指兜售接触特朗普政府官员的门路，以换取金钱、礼物和利益。吉尔福伊尔称相关报道不实并高调辞职，还在社交媒体发文声称将捍卫个人声誉。

而这场会议结束后不久，国务院政策主管卢因（Jeremy Lewin）便离职，三名知情人称，部分原因是高层担心他在缺乏适当协调的情况下插手职权范围以外的事务。不过，相关顾虑的具体细节尚不清楚。

不过，知情人士均未暗示卢因的离职与任何违反道德操守的事件有关。卢因当初是作为马斯克领导的“政府效率部”（DOGE）成员加入政府，并协助拆解了负责管理美国对外援助的美国国际开发署（USAID）。

卢因在给路透社的一份声明中则称，他的离职早在宣布前几周就已经规划好，并否认自己遭到解雇。

他说：“正如我与国务卿及其团队数周前所规划的那样，在比预期停留更长时间以完成关键项目后，我在中期选举前辞去职务，以出任私人领域的职位并筹备婚礼。这与任何会议或有关国务院管理的政策毫无关系。”

民主党在中期选举中夺回国会控制权后，2028年美国总统大选的角逐几乎立即拉开序幕。尽管鲁比奥本人一直试图淡化有关他正考虑参选总统的报道，但他也未公开排除这一可能性。如果他决定参选，他对国务院的管理表现可能会成为选战中的讨论话题。

特朗普政府一直面临以权谋私的指控，民主党人已透露，待明年1月正式接管国会后，他们将对特朗普幕僚与外国官员之间的往来进行严格审视，并启动正式调查。