加沙地带遭遇连场暴雨，各地营地中数以万计的难民帐篷被淹，不仅避难所被冲毁，毯子和床垫也被浸湿。由于燃料短缺及设备受损，当地市政和民防也无力应对这场暴风雨。

路透社星期六（11月7日）引述由哈马斯管理的加沙政府媒体办公室报道，在过去12个小时内，至少有7万顶帐篷被洪水淹没，数万名流离失所的民众受影响，并造成人员受伤，所幸目前尚无人员死亡的报告。

加沙民防部门透露，当局已接到1500通来自流离失所居民的求救电话。此外，有三栋废弃房屋在暴雨中倒塌，但所幸未造成人员伤亡。

在加沙城的一个帐篷营地里，一些民众试图修补破损的帐篷，另一些人则用沙土加固帐篷四周以防雨水倒灌，还有些人忙着把孩子从被水淹没的帐篷中转移出来。

加沙居民奥尔法特（Olfat Magdoub）试图把帐篷里的积水扫出去，但徒劳无功。她无奈道：“这才是下雨的第一天，我们就已经被淹了。如果明天再下雨该怎么办？才第一天我们就已经招架不住了。”

她也说，两周前下雨时雨水也淹了被褥，导致她只能在地上铺毯子睡了四天，如今床垫也全湿透了，她还是只能睡在地上。

市政和民防官员指出，以色列在与哈马斯的战争中摧毁了包括推土机和抽水车在内的数百辆作业车辆，使他们无力应对这场暴风雨。此外，哈马斯也指责以色列不允许将临时庇护设施和建筑材料运入加沙。

负责协调援助事务的以色列国防部领土内政府活动协调局（COGAT）曾在星期五（6日）发表声明说，当局已与国际组织协调，赶在预料之中的暴雨来临前，加紧改善加沙各地的卫生状况。

活动协调局称，本周已通过红十字国际委员会向加沙增派四辆真空吸污车，与过去一个月运入的另外八辆一起，支持当地的污水抽排、每周垃圾清运以及供水和排污基础设施的抢修工作。