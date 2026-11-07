消息人士：数千名叙利亚士兵将部署至沙特与也门 抗击胡塞武装
图为11月2日，沙特阿拉伯领导的联军武装人员在也门西北部焦夫省与受伊朗支持的胡塞武装发生冲突期间，坐在一辆架有重机枪的皮卡车上坚守阵地。 （法新社档案照片）
沙特阿拉伯积极争取国际力量协助击退也门胡塞武装之际，多名也门官员透露，数千名叙利亚士兵即将部署至沙特阿拉伯和也门，其中部分人员已经抵达当地。
法新社星期六（11月7日）引述多名匿名也门官员报道了这个消息。
三名独立的也门军方消息人士和一名国防官员说，目前已有数百名叙利亚士兵部署在沙特与也门边境两侧。
来自也门总统府和国防部的另外两名消息人士补充说，接下来还将有数千名士兵陆续部署到位，以协助抗击胡塞武装。
另一方面，由胡塞武装控制的媒体于星期六报道称，沙特当天对也门萨那省发动空袭，造成22人丧生，死者多数为妇女和儿童，另有30人受伤。
沙特没有对此予以置评，不过由沙特领导的多国联军星期六发声明说，联军拦截并摧毁了一枚胡塞武装射向利雅得省的导弹。
在刚过去的星期五（6日），也门塔伊兹省（Taiz）一个市场遭袭，造成30人死亡。胡塞武装指责这是沙特空袭所致，但也门政府军则指责胡塞武装向市场发射了一枚弹道导弹。