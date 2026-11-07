沙特阿拉伯积极争取国际力量协助击退也门胡塞武装之际，多名也门官员透露，数千名叙利亚士兵即将部署至沙特阿拉伯和也门，其中部分人员已经抵达当地。

法新社星期六（11月7日）引述多名匿名也门官员报道了这个消息。

三名独立的也门军方消息人士和一名国防官员说，目前已有数百名叙利亚士兵部署在沙特与也门边境两侧。

来自也门总统府和国防部的另外两名消息人士补充说，接下来还将有数千名士兵陆续部署到位，以协助抗击胡塞武装。

另一方面，由胡塞武装控制的媒体于星期六报道称，沙特当天对也门萨那省发动空袭，造成22人丧生，死者多数为妇女和儿童，另有30人受伤。

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沙特没有对此予以置评，不过由沙特领导的多国联军星期六发声明说，联军拦截并摧毁了一枚胡塞武装射向利雅得省的导弹。

在刚过去的星期五（6日），也门塔伊兹省（Taiz）一个市场遭袭，造成30人死亡。胡塞武装指责这是沙特空袭所致，但也门政府军则指责胡塞武装向市场发射了一枚弹道导弹。