意大利外交部长塔亚尼说，他的个人资料被亲俄罗斯的黑客发布在暗网上，并指这一举动与意大利政府支持乌克兰有关。

也是意大利副总理的塔亚尼（Antonio Tajani）星期六（11月7日）在社交媒体平台X发文说，黑客还悬赏搜集更多有关他和家人的资料。

塔亚尼说，“以透明的方式支持一个主权国家的自由与独立”，使他成为攻击目标。他也说，这次袭击也是对意大利外交部致力于加强网络安全所作出的报复。

路透社看到的截图显示，塔亚尼的照片出现在一份包含18名“敌视俄罗斯联邦公民”的名单中，名单上还包括数名网络安全专家。

一名接近塔亚尼的知情人士告诉路透社，网络安全机构在开展监测活动时，在须通过“洋葱路由”（Tor）网络才能进入的暗网区域发现了上述资料。知情人士补充说，当局正对此展开进一步调查。

在西方领导人中一向坚定支持乌克兰的意大利总理梅洛尼，已向塔亚尼表示支持。她指出，兜售公职人员机密信息的行为“令人严重关切”。

莫斯科尚未就这起事件置评，俄罗斯一贯否认参与任何海外网络攻击或黑客行动。