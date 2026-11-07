巴拉圭前总统培尼亚因涉嫌卷入一场银行业危机遭弹劾下台后，检方开始对他进行问话。

法新社星期六（11月7日）引述一名警方消息人士报道了这一消息。

目前正因涉嫌背信、权钱交易和挪用公款而接受调查的培尼亚（Santiago Pena），在当地时间星期六上午11时（新加坡时间晚上10时）许，从侧门进入位于首都亚松森的总检察长办公室。

负责这项调查的检察官贝尼特斯（Christian Benitez）说，检方最快可能在星期六下午正式对培尼亚提出指控。

巴拉圭最大贷款机构之一的乌埃诺银行（Ueno Bank）在星期二（3日）突然爆雷倒闭，导致数百万民众的账户被冻结而无法提款。事发三天后，参议院在星期五（6日）一致投票决定罢免这位巴拉圭史上最年轻的总统。

与控股乌埃诺银行的集团关系密切的培尼亚，原本已提出辞呈，但国会议员仍推进弹劾程序，剥夺他在主动辞职情况下可享有的政治豁免权。

前副总统阿利亚纳（Pedro Alliana）已接任总统一职。他承诺不会抛弃受乌埃诺银行倒闭影响的近300万名储户，当中包括许多退休人员。

由于担心乌埃诺银行的偿付能力，巴拉圭中央银行此前接管了乌埃诺银行并冻结账户，引发数以千计的民众走上街头，要求取回存款。