（东京讯）日本政府正考虑对在日本经营房地产租赁或停车场业务的海外居民征税，以应对外国人持有日本房地产增加的趋势，同时解决国内外经营者税收不公的问题。

日经亚洲报道，日本总务部计划把有关调整纳入政府与执政联盟正在制定的2027财年税制改革大纲，把由都道府县向特定行业经营者征收的个人事业税适用范围扩大至海外居民。

根据现行制度，个人事业税通常以上一年度的营业收入或房地产收入，扣除290万日元（约2万3500新元）经营者扣除额后，按5%的税率征收。房地产租赁业务须持续经营，并达到一定规模，才须纳税。

日本的国家所得税制度已规定，海外居民从日本境内房地产取得的收入也须纳税。然而，国家税与地方税的适用规定不同，造成税负差异。

目前，日本都道府县只能向在日本设有事务所或住所的经营者征收个人事业税。境内经营者即使没有事务所，当局仍可根据其住所的所在地征税。

不过，海外居民若在日本既无事务所，也无住所，则不在这项地方税的征收范围内。原本须就租赁业务缴纳个人事业税的日本公民，移居海外后也可获豁免，因而形成境内外经营者税负不均的情况。

各都市县进行的抽样调查显示，调整后每年可能新增约50至60宗须缴纳这项地方税的个案。对于在多个都道府县持有房地产的经营者应如何征税等细节，政府将进一步研究敲定。

随着全球化发展，日本政府预计，未来将有越来越多不同国籍的海外居民在日本经营房地产租赁或停车场业务。

2024财年，日本个人事业税的税收总额为2405亿日元，纳税人数为111万人。其中，房地产租赁业纳税人数逾31万人，停车场业为1万1700多人。