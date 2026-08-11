（布达佩斯/都柏林/布拉格综合电）欧洲多地周五（11月6日）再接获连环炸弹恐吓，爱尔兰、英国和保加利亚的媒体机构也收到威胁电邮，显示恐吓目标可能正从民航领域扩大至其他领域 。

往返里斯本、罗马、布拉格和索菲亚等地的11趟航班日前受到炸弹威胁，部分客机被破改道降落，匈牙利更出动战斗机护航。涉事飞机均已降落，当局至今未发现任何爆炸装置，也无人受伤。

这是欧洲一周内第三波针对民航客机的炸弹恐吓。周二（3日）首波事件涉及七趟航班；周四（5日）再有14趟航班受到虚假警报干扰，部分客机临时降落，甚至须由战斗机护航或拦截。

目前尚不清楚这些威胁由谁发出。欧洲此前已接连发生超市制冷系统遭袭、无人机侵入等干扰事件，新一轮炸弹恐吓进一步引发安全忧虑。

爱尔兰国家广播电视公司、鲍尔媒体集团和维珍媒体集团周五也收到炸弹威胁，随即疏散办公场所人员，部分广播节目一度中断。

这一连串事件发生之际，地缘政治紧张局势正不断加剧。欧盟当局此前警告，俄罗斯可能正在欧洲加大“混合威胁”力度。不过，安全专家也不排除有人模仿作案，或出于私人恩怨发出威胁。

欧洲航空安全组织周五说，正密切关注事态发展，并与欧洲各地的航空公司、机场、航空服务提供商及其他团体紧密合作，尽量减轻对航空交通的干扰。

尽管目前均属虚惊一场，英国智库皇家联合服务研究所研究主任乔丹认为，航空公司仍须认真对待每一起威胁，因为它们最终要对乘客的生命安全负责。

乔丹告诉英国广播公司，如今针对航班发出威胁的手段比以往更多，加密通信应用也让威胁者更容易隐藏身份。

欧盟交通专员齐齐科斯塔斯在布鲁塞尔与欧洲航空安全组织及欧盟航空安全局会面后表示，安全专家将于下周在布鲁塞尔开会，讨论应对炸弹威胁的措施。

意大利总理梅洛尼周五说，近期的网络攻击和炸弹威胁令人担忧。虽然目前尚无法判断这些事件是否相互关联，但它们传递了同一个信息：欧洲的民用基础设施正遭受攻击。

爱尔兰方面则认为，这很可能是一场有协调的破坏行动。不过，目前尚无证据确定幕后黑手，当局也未将这些威胁归咎于任何组织或国家。

西班牙外长阿尔瓦雷斯指出，欧洲各地接连发生手法完全相同的事件，不可能纯属巧合，可能涉及针对欧洲的“混合攻击”和“心理战”。他警告，欧洲须为更多类似挑战做好准备。