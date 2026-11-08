以色列大选后陷入政治僵局，总统赫尔佐格决定授权反对派领袖埃森科特筹组新政府，使争取连任的总理内坦亚胡面临更大挑战。

综合路透社和新华社报道，以色列总统发言人星期六（11月7日）晚发表声明说，总统赫尔佐格将授权正直党领导人、以色列国防军前总参谋长埃森科特组建新政府。

声明称，赫尔佐格在过去几天中与包括现总理内塔尼亚胡和埃森科特在内的多位政界人士深入交谈，并作出决定。赫尔佐格已告知埃森科特，其将于星期天（8日）获得组阁授权。

此前，拥有67个议席的各政党代表推荐埃森科特组建新政府；拥有46个议席的各政党代表推荐内塔尼亚胡；另有一个拥有7个议席的政党代表未作推荐。

埃森科特随后在社媒发文说：“现在是成立全国紧急政府的时候了。我将竭尽所能，确保我们不负所托。”

以色列国会共有120席，组成多数政府须取得至少61席。

根据选举结果，内坦亚胡领导的利库德集团赢得27席，是国会最大单一政党，但其联盟仅取得53席，未达过半门槛。

埃森科特领导的正直党则赢得21席，成为第二大党。他所属的四党联盟横跨中左翼至右翼阵营，共取得48席。

领导利库德集团的内塔尼亚胡星期六发表视频讲话称，由埃森科特组建、得到以色列阿拉伯裔政党支持的政府“将从内部摧毁以色列”，他呼吁反对派阵营与利库德集团及其政治盟友组建“民族团结政府”。

正直党方面随后通过社交媒体反驳称，内塔尼亚胡是“分裂以色列社会的人”，只在其任期即将结束时才呼吁团结。正直党也说，埃森科特组建的政府将只涵盖认同该党原则的政党和议员，包括认定巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）为“恐怖组织”，并承诺瓦解其军事和执政能力。

根据以色列法律，埃森科特在获得正式授权后将有28天时间组阁，并争取议会通过信任投票。必要时，总统可批准延长时限至多14天。

据报道，埃森科特的潜在选择包括成立依靠阿拉伯裔政党支持的少数政府、争取过去与其阵营关系紧张的极端正统派犹太人政党加入联盟，或与内坦亚胡组成联合政府。

不过，分析人士认为，上述方案成功的可能性都不高。

若埃森科特组阁失败，总统可委任另一名候选人尝试组阁；若仍不成功，国会可再推举人选。整个程序约有100天期限，若最终无人成功组阁，以色列将须再次举行大选。