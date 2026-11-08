波兰第二大城市克拉科夫发生数十年来最严重枪击案，一名枪手星期六在著名旅游景点向人群开枪，造成六人死亡、至少15人受伤。

法新社报道，警方随后在嫌犯住处发现另外三具遗体，当局怀疑枪手持有极右翼思想。

波兰总理图斯克宣布全国哀悼两天，并将这起枪击案形容为“恐怖主义”行为。

警方说，嫌犯是一名2002年出生的波兰男子。他驾驶汽车闯入克拉科夫中央集市广场（Main Market Square），随后向人群随机开枪。

两名警员试图制止枪手时受伤，警方随后开枪击伤嫌犯，并将他拘捕送院。图斯克赞扬冒险制止枪手的警员表现英勇。

波兰警察总长博龙说，死者包括一名英国公民，另有五名外国人受伤住院。六名死者中仍有两人的身份尚未确认。

图斯克说，警方随后在嫌犯住处发现两女一男共三具遗体，种种迹象显示，他们可能是嫌犯的直系亲属。

内政部长凯尔温斯基说，嫌犯行凶时身穿军装式服装，警方在他的汽车内发现多件武器。

他说，种种迹象显示，嫌犯思想极端，痴迷于极右翼意识形态，并持有极端民族主义观点。

警方发言人指出，枪手使用的是一支类似美国AR-15的半自动步枪。

11月7日，波兰克拉科夫中央集市广场附近发生枪击案，一名女子在现场接受援助。（路透社）

法新社记者在现场看到，警方封锁了广场，武装警员及鉴证人员展开调查。目击者说，枪击发生时，人们纷纷躲进附近商店和餐馆避难。

一名60多岁的目击者说：“我看到一名男子在广场上四处走动，向人们开枪。这对克拉科夫来说是一场悲剧，我们从未见过这样的事。”

英国首相伯纳姆表示，对枪击事件感到震惊和悲痛。乌克兰总统泽连斯基、德国总理默茨及欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯也向波兰表达慰问。

波兰枪击致死事件极为罕见。这起袭击是波兰自1989年共产主义政权垮台以来，死亡人数最多的枪击事件。

克拉科夫曾是波兰首都，事发的历史城区是著名旅游胜地，去年吸引约1620万人到访。