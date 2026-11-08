美国民主党在中期选举中大胜，即将掌控国会参众两院，总统特朗普却毫无示弱迹象，不仅要求司法部调查民主党人，还邀请终极格斗冠军赛（UFC）总裁怀特出任白宫新闻秘书，甚至希望多名格斗明星加入白宫团队，对抗他口中的“疯狂左派”。

综合法新社和路透社报道，特朗普星期六（11月7日）在社交媒体发文，形容长期盟友怀特（Dana White）是“暴力斗士和战士”，公开邀请他接掌白宫新闻秘书一职。

特朗普还希望怀特带同六名现任或前UFC冠军加入白宫担任助手，包括来自俄罗斯的马哈切夫（Islam Makhachev）和努尔马戈梅多夫（Khabib Nurmagomedov），以及美国和巴西格斗选手。

他说：“我们需要这些人来保护我们，对抗疯狂左派。”

不过，美国有线电视新闻网（CNN）引述知情人士报道，怀特已拒绝邀请。怀特本人及UFC母公司尚未回应路透社的置评请求。

白宫新闻秘书职位自10月16日扎卡里亚（Katie Zacharia）离任后一直悬空。

怀特与特朗普相识多年，自2016年起公开支持特朗普竞选总统，并在2024年特朗普胜选时一同出席了他的胜选演说。

与此同时，特朗普指责民主党人威胁他人，宣布要求司法部调查民主党涉嫌“最高层级的敲诈勒索”，并扬言有关人士应被判监禁。

民主党在星期二（3日）的中期选举中击败共和党，将于明年1月掌控参众两院，并承诺加强调查特朗普及其高级官员。

潜在调查范围包括特朗普家族商业及加密货币交易、亿万富豪马斯克涉及的政府合约、移民执法、伊朗战争，以及已故性犯罪者爱泼斯坦相关档案的处理。