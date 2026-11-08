法国各地连续第四个周末爆发反政府示威，数以万计民众星期六上街抗议生活费上涨，巴黎和里昂部分示威者与警方发生冲突。

法新社报道，法国内政部说，全国星期六（11月7日）共有14万6000人参与示威，其中巴黎有4万6000人。工会则估计，全国参与人数达25万人，巴黎有7万5000人。

两组数据均低于前三个周末的示威规模。不过，法国星期四（5日）才举行一场大规模工会示威，官方估计有57万5000人参加，工会则称多达160万人。

星期六的示威接近尾声时，巴黎部分示威者向警方投掷物品及自制烟火，警方施放催泪弹驱散人群。

警方说，约200名暴力示威者在警员拘捕一名纵火焚烧垃圾桶的男子时袭击警员。

为防止重演10月17日大规模示威演变成严重骚乱的情况，当局星期六在全国部署约7万名安全人员。

工会当天沿传统游行路线，从巴黎市中心的共和国广场游行至东部的民族广场，冲突在游行结束时爆发。

与此同时，曾在总统马克龙执政初期掀起大规模抗议的“黄背心”运动，号召支持者前往巴黎的协和广场示威。

由于有关集会遭当局禁止，警方在现场加强戒备，阻止示威者靠近。约100名到场人士遭警方包围，示威行动协调人巴尔（Benjamin Ball）及发言人西戈（Azelma Sigaux）等人被捕。

在东南部城市里昂，数百人未经批准在市中心集会并堵塞道路，警方施放催泪弹驱散人群。

法国距离总统选举仅剩约五个月，极右翼势力目前在民调中领先。这波持续数周的示威，也为选前政治局势增添不确定性。