也门胡塞武装当局称，沙特阿拉伯领导的多国联军空袭也门首都萨那以东一座村庄，造成至少33人死亡、39人受伤，死伤者包括多名妇女和儿童。

法新社报道，胡塞武装卫生部发言人阿斯巴希星期天（11月8日）在社媒发文说，萨那省沙里亚村（Al-Shariya）遭空袭的死亡人数已增至33人。

他指出，根据接近最终的统计，死者包括12名男子、八名女子和13名儿童；伤者则包括16名男子、10名女子和13名儿童。

胡塞运营的萨巴通讯社星期六（7日）报道，救援人员仍在废墟中搜寻遇难者，并指控战机两度袭击救护人员。

马西拉电视台则公开据称摄于遇袭村庄的画面，显示现场浓烟升起、建筑物化为瓦砾，以及伤者在医院接受治疗。

沙特阿拉伯尚未就空袭指控置评。

沙特领导的多国联军星期六则宣布，成功拦截并摧毁一枚胡塞武装朝利雅得省发射的导弹。

胡塞武装也声称，对沙特境内及也门境内的沙特部队和基础设施发动多轮导弹及无人机袭击。

胡塞武装军事发言人萨雷亚说，武装组织展开六次军事行动，袭击目标包括沙特阿美石油设施、利雅得机场，以及边境两侧的沙特军事阵地。