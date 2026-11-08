新西兰大选初步计票结果显示，总理卢克森领导的执政联盟以微弱优势取得国会过半议席，但仍有约14%的选票尚未点算，最终由谁执政可能要等到11月27日正式结果出炉后才能确定。

路透社报道，新西兰选举委员会星期天（11月8日）公布的初步结果显示，由国家党、行动党和新西兰优先党组成的执政联盟，预计在131席国会中赢得67席，仅比过半门槛的66席多一席。

不过，约占总票数14%的特别选票尚未点算，包括海外选民及在所属选区以外投票的选票。这类选票历来较倾向支持左派政党，最终结果将于11月27日公布。

在此之前，现有执政联盟将继续作为看守政府执政。

这次大选主要围绕经济疲弱及生活费上涨等民生议题展开。总理卢克森和反对党工党领袖希普金斯在选后讲话中，均未宣布胜选。

国家党竞选负责人布朗（Simeon Brown）星期天接受新西兰电视台访问时说，执政联盟目前处于有利位置，有信心继续组建由国家党领导的政府。

若执政联盟在最终计票后失去多数议席，无论是右翼还是左翼阵营，都可能需要争取中间派机会党（Opportunity Party）的支持。根据选举委员会的数据，机会党目前取得5.96%的选票，预计可在131席国会中赢得七席，有望首次进入国会。

卢克森此前多次排除与机会党合作的可能，但布朗星期天没有排除与机会党接触。

惠灵顿维多利亚大学政治学讲师克雷韦尔（Mona Krewel）认为，机会党立场中间且务实，因此有可能与国家党合作。