美国民主党在中期选举中大胜，年轻选民的支持成为关键，也带动社交媒体兴起“千禧世代乐观主义”怀旧潮，让人回想起2008年奥巴马当选总统时的乐观氛围。

法新社报道，紧身牛仔裤、猫头鹰项链等都是2000年代末至2010年代初的流行文化象征。如今，相关怀旧视频和贴文在社交媒体广泛传播，部分浏览量达数十万次。

对目前18岁至29岁的Z世代而言，星期二（11月3日）的选举胜利，让他们首次感受到上一代千禧世代在2008年奥巴马当选美国总统时的兴奋情绪。

两个世代都在美国深陷海外冲突、国内经济前景不明朗的背景下参与政治，而年轻选民也在两次选举中扮演关键角色。

法新社分析美国芝加哥大学全国民意研究中心（NORC）公民健康与选举项目的数据发现，18岁至29岁选民中，65.5%投票支持民主党，30.6%支持共和党。

此外，2024年总统选举曾支持特朗普的年轻选民中，有16%在这次中期选举转投民主党。

《纽约时报》全国调查的初步结果也显示，与2024年相比，18岁至29岁男性选民的投票倾向朝民主党方向转移近40个百分点，同龄女性则转移27个百分点。

20岁的阿克伦大学学生巴德利说：“美国出现的新一波蓝色浪潮，让我感到非常有希望。”她期待俄亥俄州候任州长阿克顿兑现改善教育及加强数据中心监管的承诺。

不过，专家认为，年轻选民转向民主党，未必意味着乐观主义真正回归。

美国公民学习与参与研究中心传播经理梅迪纳（Alberto Medina）指出，这次选举与2008年奥巴马胜选的共同点，主要在于年轻选民推动民主党取得重大胜利。

他说：“今年的选举浪潮，更多是由Z世代的不满，而非千禧世代的乐观主义推动。”