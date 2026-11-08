巴拉圭公共检察官办公室星期六正式对前总统佩纳提起刑事诉讼，指控其涉嫌挪用公款并唆使其他政府官员违规金融操作，法院下令将他还押候审。

综合新华社和法新社报道，巴拉圭乌埃诺银行倒闭，引发近300万储户无法取回存款及大规模抗议。现年47岁的佩纳（Santiago Peña）原是巴拉圭历来最年轻的总统。他因与倒闭银行存在商业联系，星期五（6日）遭参议院弹劾罢免。

佩纳星期六（11月7日）在总检察长办公室接受了约3个小时的问讯。

检方认为，佩纳对乌埃诺银行危机负有责任，这场危机导致数百万储户无法提取存款，而违规存入这个银行的社会保障局大笔资金更是影响到退休人员养老金的发放。

检方申请对佩纳进行审前羁押，他将继续被关押在首都亚松森的总统护卫队。佩纳在听证会上没有发表声明。

根据起诉书，2023年至2026年间，乌埃诺银行银行涉嫌收取公共机构及退休金机构的存款和贷款，并违规向与银行所属经济集团有关联的企业提供贷款。

巴拉圭新总统阿利亚纳（Pedro Alliana）星期六宣布，虽然乌埃诺银行被查封，但政府将采取紧急经济救助措施，保证社会保障局按时向退休人员发放养老金和年度奖金。

截至目前，政府已向乌埃诺银行储户账户支付总额超过9960亿瓜拉尼（约2亿新元）的款项。

巴拉圭社会保障局局长莱昂星期六也说，登记在册的约九万名退休人员将于11月17日收到养老金和年度奖金。

同一天，阿利亚纳还任命了新的内政部长、公共工程与通信部长和内阁办公室主任。

巴拉圭国会星期五通过对佩纳的弹劾议案，认定其存在渎职等行为，解除其总统职务。当晚，佩纳在位于亚松森的私人住所被警方逮捕。同日，时任副总统阿利亚纳宣誓就任总统。