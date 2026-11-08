印度电动三轮车市场迅速发展，今年9月每售出两辆新三轮车，就有超过一辆是电动三轮车。随着电池价格下降、燃油成本上涨及政府补贴推动，印度已成为全球最大的电动三轮车市场。

法新社报道，在印度汽车制造商马恒达旗下Last Mile Mobility的工厂，平均每90秒就有一辆电动三轮车从生产线完成。工人与机器人忙着组装电池、车身及车轮，以满足不断增长的需求。

数据显示，印度9月新售三轮车中，电动车占比超过50%，有关占比远高于汽车的8.5%及电单车的11.6%。

马恒达Last Mile Mobility首席执行官米什拉（Suman Mishra）说，公司过去五年的电动车业务渗透率增长六倍，尤其近两年，在政府补贴、车辆品质改善及营运成本下降的推动下，市场普及速度明显加快。

电动三轮车十多年前开始出现在新德里街头，早期多由路边修车厂利用中国制造的电池，改装传统脚踏三轮车而成。

如今，电动三轮车逐渐取代传统燃油三轮车，成为印度城市街头常见的交通工具。在印度北部，火车站和市场外经常可见电动三轮车排队载客。

分析人士指出，经济效益是推动普及的主要原因。印度智库能源、环境与水资源委员会（CEEW）2025年估计，以整个使用寿命计算，汽油三轮车每公里的营运成本是电动三轮车的两倍以上。

印度钦坦研究基金会研究员巴塔查里亚（Bidisha Bhattacharya）说，三轮车全天频繁行驶，节省的燃油开支很快便会累积。

印度高度依赖进口石油和天然气，今年2月中东冲突爆发后，能源成本压力进一步加剧，电动三轮车的普及也有助于降低燃油进口需求。

能源智库Ember指出，受廉价太阳能及电池成本下降推动，印度目前的人均交通燃油消费量，低于中国2012年处于相近收入水平时的消费量。