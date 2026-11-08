沙特拦截胡塞武装四枚导弹 利雅得传爆炸巨响
11月2日，沙特阿拉伯领导的联军与获伊朗支持的胡塞武装在也门西北部焦夫省交战，联军武装人员乘坐一辆架设重机枪的皮卡车，在阵地上戒备。 （法新社）
沙特阿拉伯领导的多国联军称，星期天（11月8日）拦截并摧毁也门胡塞武装朝沙特首都利雅得发射的两枚弹道导弹。
路透社记者说，沙特民防部门在爆炸声响起前不久，向利雅得地区发布安全警报。当局随后宣布危险已经解除。
多国联军过后又宣布，在利雅得及南部地区拦截并摧毁另外两枚巡航导弹。
另据法新社引述目击者报道，利雅得的金融区遭袭击，区内沙特石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）的一栋办公大楼受损。
一名目击者说：“可以肯定的是，阿卜杜拉国王金融区（KAFD）的沙特阿美大楼遭到袭击。”
沙特2015年率领阿拉伯国家联军介入也门内战，支持国际公认政府对抗占领首都萨那的胡塞武装。双方曾在联合国斡旋下于2022年达成停火协议，但近期战事重燃，停火局面瓦解。
今年2月美国和以色列对伊朗发动袭击后，中东战事扩大，也门冲突成为地区战争的另一条战线。
自7月双方恢复交战以来，获伊朗支持的胡塞武装多次向沙特机场、港口及石油设施发动导弹和无人机袭击，沙特则持续空袭也门境内的胡塞武装目标。
胡塞武装控制的也门卫生部星期六（7日）称，沙特空袭萨那附近地区，造成至少33人死亡。沙特当局称说调查有关事件。