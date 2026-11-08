沙特阿拉伯领导的多国联军称，星期天（11月8日）拦截并摧毁也门胡塞武装朝沙特首都利雅得发射的两枚弹道导弹。

路透社记者说，沙特民防部门在爆炸声响起前不久，向利雅得地区发布安全警报。当局随后宣布危险已经解除。

多国联军过后又宣布，在利雅得及南部地区拦截并摧毁另外两枚巡航导弹。

另据法新社引述目击者报道，利雅得的金融区遭袭击，区内沙特石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）的一栋办公大楼受损。

一名目击者说：“可以肯定的是，阿卜杜拉国王金融区（KAFD）的沙特阿美大楼遭到袭击。”

沙特2015年率领阿拉伯国家联军介入也门内战，支持国际公认政府对抗占领首都萨那的胡塞武装。双方曾在联合国斡旋下于2022年达成停火协议，但近期战事重燃，停火局面瓦解。

今年2月美国和以色列对伊朗发动袭击后，中东战事扩大，也门冲突成为地区战争的另一条战线。

自7月双方恢复交战以来，获伊朗支持的胡塞武装多次向沙特机场、港口及石油设施发动导弹和无人机袭击，沙特则持续空袭也门境内的胡塞武装目标。

胡塞武装控制的也门卫生部星期六（7日）称，沙特空袭萨那附近地区，造成至少33人死亡。沙特当局称说调查有关事件。