（华盛顿综合讯）美国国会尚未换届，总统特朗普已先发制人，指控即将接掌国会两院的民主党人涉嫌“敲诈”，并下令司法部展开调查。同时，他提拔主导强硬移民政策的米勒出任白宫幕僚长，也招致两党议员猛烈抨击。

特朗普星期六（11月7日）在社交媒体发文，指民主党人以弹劾等手段威胁政府官员，并扬言监禁共和党捐助者。他称这是“最高级的敲诈行为”，有关人士应受到追究，但未提出证据。司法部没有立即回应置评请求。

特朗普还点名民主党籍参议员斯洛特金。她上月曾建议国会调查协助推行特朗普政策的人，以此警示有意加入特朗普政府的年轻人。

斯洛特金星期六回应说，任何违法或利用纳税人的钱谋取私利者，“都应被追责”；没有违法就无须担心。

民主党在11月3日的中期选举夺下国会两院控制权。明年1月新国会就任后，民主党可通过国会委员会传召官员作证、索取文件及举行公开听证会，对特朗普政府展开调查。

据报，调查范围可能涉及特朗普家族的商业往来和加密货币交易、与马斯克有关的政府合同、联邦机构削支、移民执法，以及对伊朗发动战争的决策。民主党人也有意追查特朗普政府对已故性罪犯爱泼斯坦案档案的处理。

不过，民主党领袖尚未承诺推动第三次弹劾特朗普。即使众议院以简单多数通过弹劾案，要将总统定罪并罢免，仍须获得参议院三分之二多数支持，而民主党的议席远未达到这一门槛。

米勒接任幕僚长引争议

除了下令调查政敌，特朗普在中期选举惨败后调整白宫核心团队，同样引发争议。

特朗普星期五（6日）宣布，白宫副幕僚长米勒将于星期一（9日）接替请辞的怀尔斯，升任白宫幕僚长。米勒是特朗普强硬移民政策的主要推手，长期以来深受总统信任。

这项任命引来两党议员批评。参议院民主党领袖舒默指特朗普“再也找不到比这更糟的人选了”。共和党籍参议员蒂利斯也称米勒是“所有可能人选中最差的一个”。共和党众议员斯图茨曼此前更公开要求特朗普开除米勒。

彭博社专栏作家史密斯分析指出，特朗普在选举失利后仍提拔米勒，显示他打算在余下两年任期继续推行不得人心的政策，而不顾多数选民的意愿。

另一方面，特朗普星期六还在社媒上公开向美国终极格斗冠军赛（UFC）总裁兼首席执行长怀特抛出橄榄枝，邀请他出任已悬空近一个月的白宫新闻秘书职务。

特朗普甚至提议让六名现任或前任UFC冠军随怀特入驻白宫担任助手，并称：“我们需要这些人来抵御疯狂的左翼势力。”

怀特星期六在伦敦一场拳击赛后的记者会上透露，他将于星期一前往白宫与特朗普会面。美国有线电视新闻网（CNN）随后引述知情人士报道，怀特已婉拒邀请。

不过，特朗普这项邀请是否出于认真考虑，目前仍不清楚。