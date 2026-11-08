（华盛顿讯）饱受物价上涨、学贷沉重与就业压力困扰的美国年轻选民，在本届中期选举中大幅转向民主党。

美联社选民调查显示，与2024年总统大选比较，18至29岁选民本次中期选举向众议院民主党候选人倾斜的幅度超过20个百分点，居各年龄段选民之首；曾在两年前把总统特朗普送回白宫的青年，部分改投民主党，部分放弃投票。

这项由民调机构SSRS执行的调查中，投票意向逆转最明显的是没有大学学位的青年，以及未满30岁的白人与拉美裔男性。

塔夫茨大学研究机构CIRCLE初步估计，本届青年投票率约为27％，与2022年中期选举持平。《华尔街日报》报道，2024年投票给特朗普的年轻选民中，有16％这次改投民主党。

美联社调查也显示，半数未满30岁的受访选民形容自己个人的财务状况比两年前更差，占比是各年龄段最高。

《华尔街日报》报道，今年以来，美国18至29岁青年的平均失业率高达7％，比冠病疫情之前高出约一个百分点。亚特兰大联邦储备银行的数据则显示，16至24岁初级员工的薪资增长降至十多年来新低。

26岁的埃文斯拥有新闻传播学位却找不到对口工作，目前只能在北卡罗来纳州一家大型零售店当店员。

他每小时赚21美元（约27新元），每个月却要掏出近1000美元偿还学贷。他和家人合租房子，买房对他来说是个遥不可及的梦。埃文斯在2020年和2024年总统选举都把票投给特朗普，这次却选择弃投。

23岁的雅各布森在洛杉矶攻读研究生课程，背负约12万美元学贷，他当高中老师的父亲得兼任运动教练赚外快。

雅各布森说，感恩节返乡机票要500美元，家人无法负担，他也因此无法回家团聚过节。“我们生活在世界上最富裕的国家，我的父母却打几份工都还负担不起和自己的儿子一起吃上一顿饭。”

雅各布森认为民主党开始回应青年和工薪阶层的关切，他今年首次投票，在各项选举中都把票投给民主党候选人。

数据中心与AI加剧压力

近几年来，美国男性入读大学的人数下降、蓝领工作受自动化进程冲击、就业增长集中在医疗看护等女性居多的行业，致使年轻男子的经济发展前景不及女性。

共和党利用这股焦虑情绪，2024年赢得不少年轻男性选票。这回民主党却把竞选重点放在这个群体关心的经济议题上，成功扭转势头。

除了通胀问题，民主党也抓住年轻选民对于人工智能（AI）所带来的现实与经济冲击的焦虑。除了入门级岗位面对AI竞争，好些年轻人认为不断扩建的数据中心推高能源成本，也挤占原来可供盖房的住宅用地。

堪萨斯州18岁大学生塞佩西就因为看到所属选区的选战因数据中心扩建问题而陷入对立，所以首次投票便决定支持民主党。

不过，若民主党在下届总统选举前无法有效缓解这些经济压力，年轻选民也可能很快再次倒戈。

美国男孩与男性研究所（American Institute for Boys and Men）所长里夫斯指出，年轻选民尤其男性已成美国政坛的新摇摆选民，“你难以永久赢得他们的支持，而是必须一次次去争取”。