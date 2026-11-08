以色列国防部长卡茨星期天（11月8日）说，以色列针对伊朗的行动尚未结束。他同时警告黎巴嫩真主党，如果战事再度爆发，不要向以色列开火。

法新社报道，卡茨再次指责伊朗寻求发展核武器。“就伊朗而言，任务尚未完成。伊朗正试图重新推进获取核武器，同时进行其他严重威胁以色列国安全的行动。”

以色列总理内坦亚胡近几周来多次威胁要对伊朗发动新一轮打击。不过，他是否获得美国总统特朗普的支持，目前仍不明朗。

以色列第12频道星期五（6日）报道，内坦亚胡与情报机构摩萨德曾试图在以色列10月27日大选前夕，对伊朗展开一项行动，但美国方面得知后予以阻止。

卡茨说：“我们不会撤出在加沙、黎巴嫩和叙利亚的安全区。如果恐怖组织真主党选择加入伊朗，对以色列发动攻击，就将遭受极其沉重的打击。”

内坦亚胡在10月27日的选举中失利，其对手艾森科特受命组建新政府。

艾森科特曾警告以色列军方，内坦亚胡并无发动战争的授权，军方不应为了他的“政治需要”而开战。不过，他总体上仍支持内坦亚胡作出的战争决策。

卡茨说：“我们或许会争论，也可能意见不合，但当国家安全受到威胁时，我们必须懂得超越分歧地合作。”