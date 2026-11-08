朝鲜正在生产超过60种类似韩国流行的杯饭（cupbap）的即食食品。政府希望借此展示朝鲜食品加工业的发展，以及民众饮食状况的改善。

《韩国先驱报》引述朝鲜面向外国读者发行的月刊《朝鲜》（Korea）10月刊报道，位于平壤大同江区的大同江金玉即食米饭工厂，开发多种方便食品，消费者只需简单准备即可食用。

产品包括即食咖喱饭、牛肉汤饭、扇贝饭、豆腐拌饭，以及以鸡骨汤为汤底的辣味方便面。

杂志将金玉工厂描述为一家具有竞争力的食品制造商，专门生产符合朝鲜消费者口味和饮食偏好的即食食品。

杂志刊登的照片显示，各式即食餐点装在一次性容器内，与韩国便利店销售的杯饭产品相似。包装上印有“即食”等字样，宣传标语强调，无须传统烹饪方式，也能吃到热腾腾的饭菜。

据报道，工厂配备多条生产线，分别用于加工即食米饭、制造调味酱料、包装成品，以及生产一次性食品容器。

在众多产品中，即食咖喱饭尤其受到杂志推崇，被称具有良好的口味和营养价值。

报道还引用据称来自顾客的评价，称赞这些餐点使用本地食材，口味也符合朝鲜消费者的喜好。

除了米饭类食品，工厂据称也生产通心粉、意大利面及其他谷物加工食品。

报道声称，金玉品牌的即食食品因方便快捷而越来越受消费者欢迎，但并未提供独立的销售数据或分销情况。