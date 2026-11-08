（华盛顿综合电）美国在对伊朗实施数月海上封锁后，进一步扩大施压范围，组建一支特遣部队，阻止伊朗通过陆路和里海运输武器及其他物资。伊朗反驳说，美方此举只是玩“文字游戏”，无法达到令伊朗经济崩溃的目的。

美军中央司令部星期六（11月7日）发表声明说，司令库珀已下令组建名为“铁门”（Iron Gate）的特遣部队，阻止伊朗通过陆路边境和里海运输先进武器系统、军民两用技术及受制裁物资，并切断非法资金来源。

这支特遣部队由约20名文职和军事人员组成，总部设在佛罗里达州坦帕市。

库珀说，成立铁门特遣部队将巩固美国海上封锁伊朗的成果。“中央司令部加强与美国其他政府机构的合作，将进一步限制伊朗资助恐怖主义、重建武器工厂及补充军事力量的能力。”

司令部估计，美国实施的海上封锁迄今已阻止伊朗出口价值逾250亿美元（约320亿新元）的原油。

对此，伊朗伊斯兰革命卫队星期天（8日）回应说：“铁门计划纯属文字游戏。美国用这种手段是无法达到施压、进而搞垮伊朗经济的目的的。”

路透社调查发现，伊朗自2025年1月以来，通过秘密网络进口价值至少20亿美元（约25.7亿新元）的硬件、炸药和重型卡车。

这些物资有的从俄罗斯经里海运抵伊朗，有的从中亚通过陆路运输，还有一些从中国空运入境，使伊朗得以绕开西方制裁及美国实施的海上封锁。

与此同时，美伊双方继续在海上展开对抗。

美军在阿曼湾打击涉违反海上封锁令的货船

美军中央司令部星期六稍晚宣布，美军当天在阿曼湾打击一艘涉嫌违反美国对伊朗海上封锁令的货船，使它丧失航行能力。

伊朗革命卫队星期天则发表声明称，三艘油轮在试图违规穿越霍尔木兹海峡期间发生爆炸并起火。革命卫队警告，任何与美军合作、无视伊朗规定并擅闯禁航区的船只“必将触雷”。

另一方面，法新社引述多名也门官员报道，叙利亚计划向沙特阿拉伯和也门派遣数千兵力，协助沙特及也门政府抵御获伊朗支持的胡塞武装。

据也门官员透露，叙利亚总统沙拉日前访问利雅得期间，同意派兵协助沙特。首批兵力约3000人，最终部署人数可能增至1万，其中数百人据称已进驻沙特与也门边境两侧。

分析员指出，叙利亚虽然远离也门，但与沙特一样希望遏制伊朗在本区域的影响力。此外，叙利亚经济在长年内战中遭受重创，沙特等波斯湾富国的援助对叙利亚重建至关重要。

不过，叙利亚阿拉伯通讯社引述外交消息人士否认大马士革向也门派兵，强调叙利亚与沙特的军事合作主要涉及部队培训、经验交流及军事能力建设，未来则可能发展成共同防御协议。

沙特阿美办公楼遭袭受损 胡塞武装指空袭致33死

沙特国家石油公司沙特阿美位于首都利雅得的一栋行政办公楼星期天遭落下的弹片击中，建筑物轻微受损，但没有造成人员伤亡。

沙特主导的多国联军说，沙特防空系统当天拦截了胡塞武装向利雅得及沙特东部与南部地区发射的数枚导弹。

胡塞武装同日称，沙特空袭也门萨那省，导致包括许多妇孺在内的至少33人死亡、39人受伤。