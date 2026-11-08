日本爱知县星期天（11月8日）凌晨发生5.7级强震，这是当地30年来罕见的强震。剧烈的摇晃将多地居民从睡梦中惊醒。地震造成20多人受伤，部分民宅和商铺受损，当地机场周边道路一度封锁，新干线等公共交通也出现延误。

据爱知县灾害对策本部通报，县内一名50多岁妇女在地震时从家中楼梯摔下，导致右脚踝骨折；大府市一名20多岁的外籍男子因受惊过度，慌乱中从公寓二楼跳下受伤。

此外，名古屋市、丰田市、碧南市、西尾市及犬山市等地也陆续传出民众受伤的报告。

此外，多地民宅、公共设施及商铺也在地震中受损。丰桥市一家汽车销售店的展示橱窗震碎，玻璃散落店外；丰田市一家书店的书籍被震落满地。

当地政府还说，受地下水管破裂影响，震后一小时内便接获数十起断水报告。

此次地震也严重打乱交通出行。JR东海道新干线从首班车起至上午9时左右，在静冈至岐阜羽岛区间采取限速运行措施，导致多班列车延误，直至下午才恢复正常。

在名古屋站月台上，大批旅客顶着寒风苦候列车。一名游客无奈地说：“我原本准备去奈良观光，但等了两个多小时都不见列车开来。”此外，中部国际机场周边道路也因地震一度采取封锁措施。

由于此次地震的震源位于静冈县，临近日本政府高度警惕的“南海海槽巨大地震”预想震源区，爱知县知事大村秀章连夜发表声明，呼吁民众密切关注官方信息，并对可能发生的强烈余震保持高度警惕。

名古屋大学名誉教授福和伸夫在日本放送协会（NHK）节目中指出，爱知县周边近期鲜有大地震，此次5.7级算得上是相当大的地震了。如果再发生比这个更大的地震，就必须要做出准备了。

不过，日本气象厅说，此次地震与“南海海槽地震”直接关联性较低，但仍提醒民众在未来一周内，须提防同等级或更强烈的余震。

日本当局此前评估，“南海海槽地震”在未来30年内发生的概率高达60%以上。为此，政府刚于11月2日成立专门的防灾部门作为应对该地震的“指挥塔”，并在成立当天呼吁民众在家中储备至少一周的应急粮食。

日本地处太平洋“火环”地震带上，每年发生数百次地震。2011年东日本发生的9级强震及海啸曾导致近2万人遇难。

今年7月，日本西南部的熊本县刚遭遇7.1级强震，而在灾后重建尚未完成之际，该地区南部在星期天也发生了4级地震，所幸没有传出严重破坏或人员受伤的报告。