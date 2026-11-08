伊朗革命卫队星期天（11月8日）发表声明说，霍尔木兹海峡有三艘油轮起火。

法新社报道，自2月底美伊战争爆发以来，德黑兰已严格限制途经霍尔木兹海峡的船只交通，并坚持要求船只使用伊朗批准的航线。

作为回应，美国对伊朗港口实施海上封锁，并协助油轮通过霍尔木兹海峡。

伊斯兰革命卫队在声明中说：“从今天凌晨开始，三艘不遵守规定的油轮在霍尔木兹海峡的非法航道航行时发生爆炸并起火。”

革命卫队没有说明这些油轮的名称或所属国。

英国海事贸易行动办公室星期天也通报，一艘油轮前一天在霍尔木兹海峡、阿曼海岸附近的海塞卜（Khasab）外海起火。

“军事当局报告称，油轮发生火灾，船员已撤离。”声明还说，另一艘油轮星期六（7日）遭“不明飞行物体”击中。

阿联酋国家媒体星期天报道，一艘在阿曼湾起火的船只上有22人获救，目前情况稳定。

法新社称，无法确认上述不同报道是否指向同一批事故。

近几个星期来，德黑兰多次宣布有船只在霍尔木兹海峡起火。

美国中央司令部上个月说，自今年夏季以来，美军已协助波斯湾国家经由霍尔木兹海峡出口15亿桶石油，并在近期说，已清除这条水道内所有水雷。