法国星期天（11月8日）说，欧洲将派代表出席即将在阿联酋阿布扎比举行的美俄乌三方会谈。

法新社报道，法国外长巴罗接受RTL电台访问时说：“欧洲将派代表出席，法国也会前往阿布扎比参与会谈。”

此前，美国总统特朗普声称，美国即将与俄罗斯达成一项“非常重大”的协议，内容不仅涉及俄乌战争，还包括“整个欧洲”。

目前，美俄乌尚未公布出席三方会谈的人选。

乌克兰总统泽连斯基已明确说，希望欧洲盟友参与和平进程，但俄罗斯方面此前暗示，欧洲代表不会有机会坐上谈判桌。

巴罗说，过去的会谈“有时没有欧洲人参与，有时则有”，但“这一次他们将参与”。

他说：“法国将出席，并确保欧洲的声音能够得到听取。”

美国、欧洲、乌克兰和北约官员星期四（5日）已在布鲁塞尔举行会议，为阿布扎比会谈做准备。

北约发言人说，与会者“寻求推动以公正、持久的方式结束俄乌战争”。

美国总统特使兼女婿库什纳通过视频连线参与了布鲁塞尔会议。他说，美国正在制定“一套更广泛的欧洲安全架构”，以帮助创造实现持久和平的条件。

欧洲盟友对美国的做法持谨慎态度。长期以来，欧洲一直反对莫斯科试图重新制定欧洲安全架构的要求。