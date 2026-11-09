离婚遇上财产分割、子女抚养权争议，越来越多人选择向人工智能（AI）聊天机器人求助，甚至让AI代写法律文件、制定诉讼策略。然而，AI提供的建议未必准确，不仅让律师头疼，也可能令当事人在法庭上吃亏。

《华尔街日报》报道，美国一家全国家事律师事务所今年春季调查133名律师，发现80%曾收到客户提交疑似由AI生成的法律文件或诉讼建议。

美国乔治亚州35岁男子伯恩斯（Logan Burns）去年婚姻破裂后，因无力负担7000美元律师费，转而每月支付19.99美元使用ChatGPT，寻求子女抚养权方面的法律建议。

聊天机器人ChatGPT告诉他，子女通常须在某州居住满六个月，当地法院才有权裁定抚养权。伯恩斯据此质疑蒙大拿州法院的管辖权，却遭法官当庭纠正，因为这项规定存在紧急情况等例外，而他自己也曾提出紧急申请。

虽然伯恩斯最终取得子女临时抚养权，但案件仍未了结。

另一起案件中，一名企业主听信AI建议，认为可轻易争取降低前妻赡养费，却因AI未全面审视财务状况而败诉。他先后委托两家律师事务所处理案件，耗时近两年，法官才初步同意暂停支付赡养费。

AI生成的错误文件也给法院增添负担。加利福尼亚大学旧金山法学院兼职教授沙洛坦（Damien Charlotin）统计，已有148起家事案件的裁决涉及法官指出虚假法律引述或其他疑似AI错误，其中超过100起发生在今年。

佛罗里达州一名自行处理离婚诉讼的男子，更利用AI提交至少145份动议，以及长达863页的附录。法院最终下令，今后未经律师签署的文件一律不予受理。

律师警告，AI往往只根据用户单方面说法提供建议，忽略法律例外、财务证据及争议双方的不同陈述，容易让当事人误判胜算，反而增加诉讼成本。