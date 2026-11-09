美国晶片巨头英伟达首席执行长黄仁勋承认曾有婚外情，并向家人及公司员工公开道歉。英伟达董事会则宣布启动独立调查，以厘清黄仁勋是否曾成为外国情报机构的目标，以及美国国家安全和公司机密是否受到影响。

彭博社报道，英伟达董事会星期天（11月8日）发表声明说，鉴于近期有关黄仁勋成为外国情报行动目标的报道，董事会决定成立由独立董事组成的委员会，并聘请外部独立法律顾问协助调查。

声明强调，维护美国国家安全和经济安全，是英伟达及其股东的首要利益。尽管董事会目前没有理由相信美国国家安全或英伟达的机密信息受到损害，但调查将全面审查所有可获得的信息。

董事会也表明，黄仁勋完全支持调查，并承诺全力配合。董事会对他及其领导团队仍抱有信心，将在适当时候公布调查进展。

同时，现年63岁的黄仁勋向公司员工发出内部备忘录，首次承认对妻子不忠，并为自己的行为向家人、员工、董事会及股东道歉。

他在备忘录开头写道：“我欠我的家人和你们所有人一个道歉。”

黄仁勋坦承：“我对妻子不忠。我的行为伤害了她和我们的孩子。我所做的一切没有任何借口，我深感抱歉。”

他说，家人一直给予他爱与支持，理应得到他的坦诚和忠诚，但他辜负了他们，也破坏了共同建立的家庭生活。他强调，愿为所作所为及造成的伤害承担全部责任，并接受外界批评。

黄仁勋也向妻子和家人表达歉意，承认单凭道歉无法弥补伤害，希望家庭能够逐渐修复关系，并在未来重新赢得家人的信任。

对于英伟达员工、董事会、合作伙伴及全球股东，黄仁勋坦言未能达到各方对他的期望。他说，领导英伟达是毕生的荣幸，他的责任是服务公司、不辜负各方信任，但他未能履行这份责任。

他承诺将继续全心投入英伟达，努力重新赢得员工和股东的信任。

针对媒体报道引发的国家安全疑虑，黄仁勋强调，他支持董事会展开独立调查，并将全力配合。

他说：“我热爱我们的国家和公司。我致力于保护英伟达，并支持美国国家安全。我为自己身为美国人感到自豪和感恩。”

黄仁勋也恳请外界尊重家人的隐私，强调家人不应为他的个人选择承担责任。“责任由我一人承担。”

黄仁勋在调查期间将继续担任英伟达首席执行长。此前有媒体报道称，他与一名被美国情报部门怀疑涉及中国情报活动的商界女子关系密切。不过，有关情报活动的指控尚未获得独立调查证实，英伟达董事会也尚未认定公司机密遭到泄露。