俄罗斯官方机密数据遭黑客窃取，显示自2022年2月全面入侵乌克兰以来，俄方已有近40万人在战争中丧生，远高于俄罗斯政府公开承认的数字。

彭博社报道，白罗斯反对派黑客组织“网络游击队”（Cyber Partisans）和乌克兰黑客组织“沉默乌鸦”（Silent Crow）取得俄罗斯联邦统计局超过1100万份死亡证明，并与媒体分享。

数据显示，从2022年2月24日至2026年8月下旬，约39万2700份死亡证明明确将死因与战争联系起来，包括炮击、无人机袭击等。沉默乌鸦估计，若计入非战斗死亡及死因不明个案，死亡人数可能达45万。

由于部分军人失踪、遗体身份不明，以及战争相关死亡未被完整记录，实际阵亡人数可能更高。

俄罗斯总统普京早在2015年就将军事伤亡列为国家机密，俄政府自入侵初期以来未再公布伤亡数字。

俄统计局承认，10月29日至11月1日期间遭到针对性网络攻击，但否认有证据显示数据库遭入侵或机密资料外泄。彭博社虽无法独立完全核实数据真伪，但发现泄露数据与此前官方统计大致吻合。

数据显示，俄军伤亡负担更多落在贫困偏远地区及年轻男性身上。2025年上半年，战争造成约三分之二的18岁至29岁俄罗斯男性死亡个案。